29 febbraio: oggi Giornata Mondiale della Malattie Rare

Oggi, 29 febbraio 2020, si celebra in oltre 100 Paesi, la tredicesima Giornata Mondiale delle Malattie Rare, indetta volutamente dalle Nazioni Unite in questa data.

Come ha scritto Salvatore Cimmino, in Europa ci sono oltre 30 milioni di persone affette da una malattia rara e nell’80% dei casi è di origine genetica. In Italia secondo stime recenti sono circa due milioni le persone colpite e di queste il 70% sono bambini. Il bambino cui viene accertata una malattia rara è come un marziano, i genitori non hanno punti di riferimento, né risposte per le più normali situazioni. Le malattie rare sono numerose e tante le problematiche e le disabilità ad esse correlate, per migliorare l’assistenza dobbiamo sostenere la ricerca scientifica che è il motore del progresso e dello sviluppo dell’intera società.