Il 19enne Leon Di Domenico vola da Vallo della Lucania al Festival di Sanremo, dove farà parte del corpo di ballo

Il ballerino 19enne Leon di Domenico, di Vallo della Lucania, vola dal Cilento al palco della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il giovane è stato infatti selezionato nel corpo di ballo protagonista delle coreografie del Festival della canzone italiana e da alcuni giorni ha raggiunto Sanremo. Leon, pur essendo giovanissimo, ha una grande esperienza alle spalle ed attualmente studia presso l’Accademia di danza di Londra, la Rambert School of Ballet and Contemporary Dance. Per entrare a far parte della prestigiosa scuola Leon ha dovuto superare una dura selezione iniziata a febbraio 2019. Ma alla fine la sua bravura gli ha permesso di iscriversi a settembre al primo anno accademico. Ed ora tutti non vedono l’ora di poterlo ammirare mentre danza sul palco del Festival di Sanremo.