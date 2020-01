XIX Maratonina di Sant’Antonio Abate.

Domenica 19 gennaio alle 09:15, a Sant’Antonio Abate, ci sarà la XIX Maratonina: un evento sportivo che rientra nella serie di festeggiamenti per il Santo Patrono, in concomitanza con la 24° Fiera Campionaria e la 41° Sagra della Porchetta in programma dal 10 al 19 gennaio. La gara podistica di 10 km è rivolta ai Tesserati di Enti di Promozione Sportiva e non, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e certificato medico per attività sportiva agonistica. La quota di partecipazione è di 8 euro da versare al ritiro del pettorale due ore prima dell’inizio della gara. La premiazione avverrà intorno alle 11:15 e riguarderà i primi 5 atleti uomini e le prime 10 atlete donne!