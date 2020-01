Whatsapp down, problemi con invio di foto, video e audio

WhatsApp non permette di inviare note vocali, immagini, emoji e qualsiasi tipo di contenuto multimediale. Dalle 12:00 del 19 gennaio 2020 WhatsApp non funziona correttamente: alcune funzionalità dell’applicazione di messaggistica non rispondono ai comandi degli utenti. Il problema riguarda soprattutto immagini, note vocali ed emoji.

Stando al popolare sito web Down Detector , che riceve le segnalazioni di chi nota i malfunzionamenti, i problemi più seri sono iniziati da questa mattina, con all’inizio qualche centinaio di utenti coinvolti e poi via via su scala sempre più ampia.