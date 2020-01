Whatsapp Down. Ancora segnalazioni a Positanonews: anche disservizi con gli operatori telefonici

Da circa le 12 di questo 19 gennaio (ora italiana ) in quasi tutto il mondo si sono registrati problemi con la ricezione e con l’invio di file multimediali e di messaggi vocali sulla celebre applicazione di Mark Zuckerberg Whatsapp, app di messaggistica istantanea usata ormai in tutto il mondo.

Anche in Italia sono molti gli utenti che segnalano disservizi, ma non solo con l’applicazione, anche con molti gestori telefonici quale Tim, Win, Vodafone, Ho. mobile ed Iliad.

Il “down” di Whatsapp, secondo quanto riportato da Downdetector, sito che informa proprio su questo tipo di malfunzionamenti, là problematiche sono partite dal Golfo Persico e si sono registrate in tutto il mondo nel giro di poche ore.

Ancora non è chiaro il motivo del disservizio, gli esperiti e gli stessi operatori delle varie piattaforme ci stanno lavorando, anche se il problema persiste da più di due ore ormai.

Non tutti si sono resi conto del problema, in quanto non tutti gli smartphone sono stati soggetti al disservizio nell’immediato, anzi, ancora adesso ci arrivano, anche nella nostra redazione di Positanonews, tante segnalazioni di persone che stanno avendo problemi con Whatsapp ma anche con Facebook, Instagram e Telegram.

Un piccolo scherzo di Zuckerberg per farci vivere una domenica in compagnia della famiglia senza smartphone?

Forse, ma in ogni caso, tutto si ripristinerà in poche ore.