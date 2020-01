Non ci possiamo lamentare! Certo a vedere locali chiusi e piazze semideserte, si pensa alla stasi invernale, al letargo. Invece c’è da fare per chi ha voglia e non si lascia sedurre dal divano con il plaid. Siamo nella settimana della preghiera ecumenica, vale a dire , ebrei , ortodossi, luterani si inginocchieranno a pregare ad uno stesso altare , precisamente quello di San Bartolomeo a Castellammare. Intanto il giornale LA LUMACA con Domenico Palumbo fa il suo cammino e venerdì ci presenta un antologia. Musica sotto il pallone al Porto di Maiori e festa di Santa Caterina Volpicelli a San Liborio e San Paolo a Torca. Domenica il Gruppo di Ciro Ferrigno ci racconterà la Famiglia Maresca con il collaudato format di musica letture e testimonianze. Al Museo Georges Vallet prosegue la suggestiva mostra dei reperti di Trinità in formato digital light mapping, da non perdere!. Il liceo artistico Musicale inaugura nuova sala auditorium con concerto. Sold out l’evento dell’UNITRE dedicato a Leopardi con Domenico Palumbo.