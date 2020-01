Il weekend 17-20 gennaio 2020 in Penisola Sorrentina Amalfitana

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte vi aspetta nel prossimo weekend (18-19 gennaio 2020) con le mostre Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica (fino al 21 giugno 2020) e Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli (fino al 10 maggio 2020).

Come ogni weekend ci saranno le performance musicali e teatrali a cura dell’Associazione MusiCapodimonte. Sabato 18 gennaio 2020 appuntamento con le visite guidate-laboratorio per famiglie e le attività didattiche legate alla mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica a cura dei Servizi Educativi del Museo.

Domenica 19 gennaio, invece, ultimo appuntamento con il laboratorio per bambini dedicato alla mostra Napoli Napoli a cura dell’Associazione Amici di Capodimonte onlus, con una speciale visita alla Sartoria del Teatro di San Carlo. Ecco tutti gli appuntamenti nel dettaglio Le mostre in corso sono: Santiago Calatrava

Nella luce di Napoli

fino al 10 maggio 2020 La mostra, con quattrocento opere tra sculture, disegni e maquette, ripercorre la carriera di una fra le menti creative più brillanti dei nostri giorni: Santiago Calatrava, architetto, ingegnere, pittore, scultore, disegnatore, artista a tutto tondo.

Un’esposizione curata dal direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte Sylvain Bellenger e Robertina Calatrava, moglie dell’artista, e sostenuta dalla Regione Campania grazie ai fondi europei POC Programma Operativo Complementare 2014-2020, organizzata dalla Scabec, società regionale dei beni culturali, e realizzata proprio in collaborazione con lo Studio Calatrava, che si divide tra il secondo piano del Museo e l’edificio del Cellaio nel Real Bosco. Per scoprire tutto sulla mostra visita il sito dedicato. napoli Napoli

di lava, porcellana e musica

fino al 21 giugno 2020

Sale dell’Appartamento Reale (I piano) La mostra a cura di Sylvain Bellenger, realizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte con il Teatro di San Carlo di Napoli, in collaborazione con l’associazione Amici di Capodimonte onlus, con la produzione e organizzazione della casa editrice Electa.

L’Appartamento Reale, grazie a una scenografia ideata dall’artista Hubert Le Gall, è il palcoscenico di eccezione sul quale vanno in scena il Teatro di San Carlo di Napoli e le porcellane di Capodimonte.

L’allestimento racconta una vera e propria favola che permette al visitatore di immergersi in un mondo incantato e senza tempo. Per scoprire tutto sulla mostra visita il sito dedicato. Visite guidate gratuite (incluse nel prezzo del biglietto d’ingresso museo+mostra € 14 adulti, gratuito per i minori di anni 18) a cura dei Servizi Educativi del Museo: Sabato 18 gennaio, ore 10.30 La visita, attraverso le 18 sale scenograficamente allestite nell’Appartamento Reale, propone una serie di approfondimenti, che si alterneranno all’ascolto delle musiche, su una selezione delle oltre 1000 opere presentate fra dipinti, porcellane, arredi, costumi e strumenti musicali, consentendo al visitatore di immergersi nel racconto dei cambiamenti della storia, del potere, delle mode e dei gusti estetici che hanno caratterizzato Napoli, capitale del Regno, fra Settecento e Ottocento, dagli anni di Carlo di Borbone a quelli di Ferdinando II. DURATA: H 1.30 (la durata non comprende il tempo della visita autonoma alla mostra) PER CHI: pubblico adulto QUANDO: un sabato al mese, alle ore 10.30, secondo il seguente calendario 18 gennaio, 15 febbraio, 21 marzo, 18 aprile, 16 maggio e 20 giugno 2020 Per tutte le attività è previsto il solo pagamento del biglietto d’ingresso alla Mostra.

I visitatori devono arrivare all’orario indicato per l’inizio dell’attività già muniti di biglietto d’ingresso DOVE: Museo di Capodimonte, via Miano 2, Napoli – Sala Accoglienza PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Accoglienza Museo di Capodimonte | tel. 081 7499130 (h 10.00-13.00 |15.00-18.00) |

mail: mu-cap.accoglienza. capodimonte@beniculturali.it (attendere risposta per conferma disponibilità). Visite guidate – laboratorio per famiglie alla mostra Napoli Napoli a cura dei Servizi Educativi del Museo: Sabato 18 gennaio, ore 10.30 La mia… terra Dopo il percorso guidato alla mostra, durante il quale si approfondirà in particolar modo la conoscenza delle porcellane napoletane e delle varie manifatture europee del Settecento, i partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio di ceramica che prevede sia la realizzazione di lavori plastici che la decorazione dei pezzi modellati ispirata ai temi cui sono dedicate le varie sale espositive. Per tutte le attività è previsto il solo pagamento del biglietto d’ingresso alla Mostra.

I visitatori devono arrivare all’orario indicato per l’inizio dell’attività già muniti di biglietto d’ingresso. DOVE: Museo di Capodimonte, via Miano 2, Napoli – Sala Accoglienza PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA INFO E PRENOTAZIONI: Ufficio Accoglienza Museo di Capodimonte | tel. 081 7499130 (h 10.00-13.00 |15.00-18.00) | mail: mu-cap.accoglienza. capodimonte@beniculturali.it (attendere risposta per conferma disponibilità). Domenica 19 gennaio, 10.30 La Sartoria del Teatro di San Carlo Laboratorio di costumi e parrucche

ispirato dalla mostra Napoli Napoli. Di lava, porcellana e musica

a cura dell’Associazione Amici di Capodimonte onlus L’ultimo appuntamento in programma prevede una speciale visita alla Sartoria del Teatro di San Carlo. Il laboratorio costituisce un’eccellenza internazionale per la realizzazione di costumi teatrali.

Conserva inoltre un importante archivio di bozzetti di scena e figurini di costumi, che saranno illustrati e raccontati dal direttore della sartoria Giusi Giustino.

età consigliata: 8-10 anni Attività a cura di:

Sara Berto, Maria Flavia Lo Regio, Martina Tramontano INGRESSO LIBERO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

Segreteria Amici di Capodimonte

prenotazioni@ amicidicapodimonte.org

081 7499147 (lun/ven ore 10.00/16.00)

www.amicidicapodimonte.org MusiCapodimonte Come ogni weekend, l’associazione MusiCapodimonte allieterà il pubblico con musica e performance. Sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020 il M° Rosario Ruggiero accoglierà i visitatori del Museo, nella sala della pittura emiliana del Cinquecento (sala 12, al primo piano) a partire dalle ore 10.30 fino alle 12.30, svelando forme e significati di brani musicali classici e moderni.

Le sale del museo saranno animate dalla performance della Compagnia Arcoscenico con Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta.