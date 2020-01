Vittorio Brumotti accoltellato da spacciatori durante inchiesta per “Striscia la notizia”, solidarietà da Positanonews

Ve lo ricordate? Stava con la bici a fare peripezie incredibili a Positano e in Costa d’ Amalfi in giro per l’ Italia? Ebbene il nostro Vittorio Brumotti, come riportano tutte le agenzie, è stato aggredito da due spacciatori con un coltello insieme al cameraman di “Striscia la Notizia”. È successo a Monza verso le 14 quando l’inviato stava girando con la troupe un video sullo spaccio nella zona dei giardinetti di via Azzone Visconti. Per fortuna però i due indossavano un giubbotto antiproiettile. Il cameraman, di 51 anni, è stato strattonato e sarebbe rimasto ferito ad una gamba.

Sul posto sono intervenuti immediatamente la Croce Rossa e agenti della Polizia di Stato, ma gli aggressori avevano già fatto perdere le loro tracce. Brumotti è stato più volte minacciato durante le riprese nelle piazze dello spaccio, dove stava realizzando uno speciale.

Hai tutta la nostra solidarietà