Vito Molaro giovane attore di “Un posto al sole” è morto nella notte di Capodanno . Vito Molaro, giovane attore originario di Tufino, un piccolo paesino in provincia di Napoli, è morto nella notte del primo giorno del 2020 in un ospedale a Roma. Il ragazzo era affetto da una grave forma di fibrosi cistica, malattia genetica ereditaria. Vito era ricoverato da qualche giorno nella capitale. Il giovane era comparso in piccoli ruoli in vari film: “TuttoApposto”, Troppo Napoletano” con Serena Rossi, “San Valentino Stories”, “Il Mio Uomo Perfetto” e anche nella soap opera napoletana “Un Posto al Sole”. Da qualche tempo le sue condizioni si erano aggravate: “Si ha sempre una ragione per risollevarsi, sempre” scriveva sui social.