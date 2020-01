Virus Cina, in 10 giorni verrà costruito ospedale a Wuhan

Le autorità di Wuhan costruiranno in appena dieci giorni un ospedale specializzato per la cura dei pazienti affetti dal nuovo coronavirus. Lo riferiscono i media di Stato cinesi. Le autorità cittadine hanno spiegato che prenderanno esempio dall’ospedale costruito a Pechino nel 2003 per fare fronte all’epidemia di Sars.

(foto presa dal web)