Vietri sul Mare, tremendo incidente nella notte: frontale tra due auto

Tremendo incidente questa notte a Vietri sul Mare. Intorno alle ore 2, per cause ancora da accertare, due automobili si sono scontrate frontalmente nei pressi della Ceramica Solimene, sulla statale 18 Tirrena Inferiore. L’impatto è stato davvero impressionante: i veicoli, come potete vedere dalle foto, sono praticamente distrutti.

Non sono ancora chiare le dinamiche, le Forze dell’Ordine stanno indagando per capire cosa sia successo, ed accertare eventuali responsabilità. Celermente sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno trasportato quattro persone in ospedale. Sul posto anche i Carabinieri.

Tanti i commenti sconcertati degli abitanti. Tra questi, in molti hanno evidenziato che quello è un incrocio molto pericoloso: “Quello è un incrocio che andrebbe regolato, o con un semaforo o con una rotatoria”, il commento di un utente.

Vi aggiorneremo sulle condizioni delle persone coinvolte.

Foto di Patrizia Gadaleta e Raffaella Vietri.