Vietri sul Mare, paura cedimento solaio in abitazione via Scialli: il Comune si attiva

Il Comune di Vietri sul Mare si è attivato immediatamente dopo alcuni controlli dei Vigili del Fuoco di Salerno presso un’abitazione di via Scialli dove sono stati riscontrati alcuni problemi legati al solaio.

Il controllo è stato effettuato anche con personale dell’Area Tecnica e dell’Area di Vigilanza del

Comune, nonché polizia Locale.

Nella fattispecie, è stato riscontrato nel solaio di calpestio della camera adibita a soggiorno/letto al centro del

solaio in modo molto accentuato un avvallamento che ha consentito il distacco del tramezzo dall’estradosso della

scala del fabbricato del vano adibito a ripostiglio. Il solaio risulta di vecchia realizzazione ed è costituito da travi in legno e panconcelle con sovrastante massetto cementizio ed ultima la pavimentazione in ceramica di colore verde.

La squadra dei Vigili del Fuoco per effettuare la verifica dell’estradosso del solaio oggetto di avvallamento ha rimosso parzialmente una piccola parte della controsoffittatura, constatando che il cedimento è dovuto alla fatiscenza delle travi in legno che già in passato è stato oggetto anche di una nuova installazione di una trave posta al centro del solaio con funzione di rompi tratto del solaio, ma col passare del tempo anche questa si è inclinata per la fatiscenza per vetustà consentendo il vistoso cedimento di cui sopra enucleato, come meglio evidenziata dalla documentazione fotografica allegata.

Il Capo squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno a seguito dell’accertamento

ha inibito il vano in questione mediante nastro bianco e rosso a salvaguardia attesa dei lavori definitivi di

messa in sicurezza.

Il Comune ha emanato un’ordinanza con cui viene ordinata l’inibizione del vano in questione e ai proprietari di effettuare la verifica statica del solaio, inviando documentazione adeguata agli uffici comunali entro 30 giorni.