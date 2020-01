Vietri sul Mare. Gara podistica di 10 km tra fatica e spettacolo.

Stamattina, si è svolta a Vietri sul Mare, la consueta gara podistica di 10 km che ogni anno attira un folto numero di atleti, desiderosi di mettersi in gioco su un territorio panoramico ma impervio. Ardue salite e faticosi gradini per giungere nelle frazioni di Rialto e Albori, susseguiti da ripide discese per ritornare alla base ed essere premiati tutti con la medaglia di partecipazione e qualcuno con premio per categoria. Duecento podisti provenienti in gran parte dalla Campania ma anche da Lecce e Roma. Proprio di Roma è il settantacinquenne premiato con una fantastica ceramica di Vetri per aver fatto un tempo straordinario!