Vico Equense, Via Lavinola. Ci si muove per un intervento di messa in sicurezza

Per quanto riguarda la situazione di via Lavinola è l’unica strada di collegamento che da Piano di Sorrento porta direttamente a Vico Equense, abbiamo ascoltato le parole di Pasquale D’Aniello. “Ci daremo da fare per un intervento quanto più possibile immediato di messa in sicurezza. Libereremo la strada e chiederemo un finanziamento alla Regione per bonificare. Cercheremo di intervenire al più presto, concordando non solo con il Comune di Vico Equense, ma anche di dialogare con il Comune di Meta.”