Vico Equense. Rossella Staiano la pasionaria di Arola neo consigliere impegnata per Via Lavinola e Positano

Bella, brava, intelligente, da sempre impegnata nel sociale, per Arola e la sua Vico Equense. Rossella Staiano, grazie alle dimissioni di Maurizio Cinque, che ha dato una lezione di stile, entra stra meritatamente in consiglio comunale.

Positanonews ha intervistato Rossella, che ci dimostra la consapevolezza di aver ottenuto un ruolo importante. “Forte senso di responsabilità nei confronti di chi nel 2016 mi ha dato fiducia e non solo, sono pronta a intraprendere questo nuovo percorso, sono motivata come sempre da uno spirito di giustizia, l affetto dei miei concittadini, mi da la carica per affrontare questa nuova sfida, spero di poter lavorare serenamente e di poter dare un contributo serio a questa città.”

Rossella Staiano ora è responsabile Caf e persegue anche nel suo lavoro l’attenzione verso i più deboli. “Voglio un Comune più vicino alle fasce deboli e maggiore attenzione alle zone collinari abbandonate a se stesse ora il mio impegno è rivolto a far aprire Via Lavinola che porta alla Penisola Sorrentina e Positano, per fortuna c’è l impegno del comune di Piano di Sorrento come sindaco Iaccarino ora premere o sulla Regione Campania.”