Vico Equense. Il ricordo della cara nonna Giusy da parte di Viviana, giornalista di Positanonews

Vico Equense. Questa mattina la triste notizia, la scomparsa di nonna Giusy. Ecco il ricordo della nipote Viviana Vanacore, giornalista di Positanonews, a lei e la famiglia tutta la redazione si stringe con affetto partecipe di questo dolore immenso.

Oggi siamo tutti un poco tristi, non vogliamo essere retorici né abitudinari, ma ogni volta che se ne va uno / una di quelle persone anziane che hanno fatto la storia della nostra città non c’è posto né per la routine né per la retorica. La signora di cui annunciamo la dipartita l’ hanno conosciuta tutti nella nostra città, un punto di riferimento, lavoratrice fino alla fine, nel suo negozietto a tutti distribuiva non solo i suoi unici legumi ma soprattutto sorrisi e … consigli.

Non era una qualunque, era soprattutto mia nonna, la mia nonna adorata.

Sì perché vi voglio aggiungere qualcosa che non potete sapere… dopo essere stata la sua mezza giornata al negozio saliva su in casa a fare la mamma e la nonna.

Fino alla fine senza risparmiarsi mi diceva che non voleva dare fastidio a nessuno pure quando avvertiva qualche doloretto non si lamentava mai, e ora che non c’è più c’è il vuoto. Già mi manchi nonna, non so come farò a vivere senza di te, vederti soffrire gli ultimi giorni è stata per me la tortura più grande che potesse esistere. Le tue urla notturne rimbombano ancora nella mia mente. Che senso avrà ora tornare presto a casa se non ci sei tu che mi aspetti, a chi raccoglierò i limoni verdi per fare il limoncello, le 54 noci per il nocillo, cercare ovunque i fiori per il finocchietto, con chi riposerò sul letto dopo pranzo?

Dicevi che ti saresti operata solo per me, mi facevi sentire importante. Ma è certo che ovunque tu possa andare starai rinchiusa nel posto e nella cosa più preziosa: il mio cuore!!!

Ciao Nonna. Ciao amore mio…

Viviana