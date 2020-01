Il Vico Equense perde 1-0 con il Grotta. Decisiva la punizione in apertura

Il Vico Equense perde 1-0 con il Grotta, al termine di un match equilibrato.

Una punizione di Volzone, sospinta in porta dal vento, ha permesso al Grotta di avere la meglio sul Vico Equense in un match che gli azzurro-oro hanno provato a pareggiare in ogni modo. Dopo la beffarda traiettoria che al secondo minuto ha portato avanti i giallorossi, il Vico ha reagito, ha cambiato modulo in corsa almeno un paio di volte e sfiorato il pari in tre circostanze con Alfano, Gargiulo e nel finale con Schettino.

Probabilmente, per quel che si è visto, il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, ma l’imprecisione vicana negli ultimi metri ha fatto la differenza in negativo. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che non deve far perdere fiducia al gruppo in vista dei prossimi impegni.