Il Vico Equense perde 0-1 con Castel San Giorgio. Una sconfitta che sa di beffa

Finisce 0-1 la partita disputata a Massaquano tra Vico Equense e Castel San Giorgio. Una sconfitta amara per i vicani dopo aver dato vita ad una grande prestazione contro una squadra di vertice.

Due gol annullati, un rigore parato a Martone dal portiere ospite e poi il gol di Barbarisi che ha deciso il match.

Eppure la squadra di Ferraro ha giocato una gran partita contro una delle migliori formazioni del torneo.

Tra le azioni salienti, Guida ha colpito il palo in avvio di gara, Alfano ha dato l’illusione ottica del gol, poi nuovamente Guida si è visto annullare una rete per fuorigioco. Nel finale di primo tempo Esposito salva sulla linea l’unica incursione ospite.

Nella ripresa penalty per il Vico per fallo di mani in area, ma Martone si fa respingere il tiro dal dischetto da Coppola. Successivamente il gol annullato a Schettino per fuorigioco, su conclusione sbilenca di Alfano, e ancora una occasione per Arenella (sciupata). Tutto ciò prima della beffa finale firmata Barbarisi.

Una sconfitta che fa male, ma che allo stesso tempo deve dare la consapevolezza di aver disputato un’ottima partita contro un avversario con obiettivi diversi. La strada è sicuramente quella giusta, ma oggi una buona dose di sfortuna ha impedito alla squadra di casa di raccogliere punti.