Vico Equense, Maratona “13 Casali”, ma grossi disagi per la viabilità

Vico Equense – Stamane è in corso la “Half Marathon 13 Casali” che prevede la partenza dalla Piazza Umberto I (Fontana dei Delfini) alle ore 9.00. Il percorso è di 21 km, la classica distanza di metà Maratona, su un tracciato non facile, ma proprio per questo decisamente diverso dai soliti canoni delle semi maratone. Premi in denaro per i primi/e tre, con anche premi alle società (rimborso fino alla settima). Premiati inoltre gli uomini fino al 20° all’arrivo e alla 10a donna. Non dimenticando le categorie, dalla master 60 (m/f) ed i primi/e tre della categoria Promesse. Un’iniziativa molto interessante, che però ha bloccato l’intera cittadina. Quindi si sconsiglia l’uso dei propri veicoli per lo lo spostamento.