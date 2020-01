Vico Equense: Le pacchianelle dal 1909 ad oggi

Vico Equense 6 Gennaio 1909 per la prima volta sfilano nella chiesetta di San Vito dove vive una piccola comunità di frati minimi di San Francesco di Paola otto bambini tra maschi e femmine vestiti con abiti tradizionali del borgo accompagnati da Fran Pasquale Somma. Portavano la Befana a Gesù bambino, i doti erano prodotti tradizionali della borgata e servivano alla comunità in quanto in quel periodo di fame e carestia, (era prossima la prima guerra mondiale) i conventi erano l’unico rifugio per bambini e persone bisognose. Quest’antica usanza si è trasformata in una bellissima manifestazione composta da circa 400 pacchianelle tra bambini, bambine e adulti. I doni portati in convento vengono devoluti alle persone più bisognose. Dai racconti del Reverendissimo padre Francesco Savarese nato a Vico Equense il 1915 e morto il 2008 già superiore generale dell’ordine dei minimi e ancora oggi dopo tanti anni Sfilano le “Pacchianelle” unico modo per definire questa manifestazione.

Luigi Savarese