Vico Equense. La giornata dell’Epifania porta il tradizionale appuntamento con il corteo delle Pacchianelle, giunto alla sua 111° edizione. Gli oltre 300 figuranti, nonostante il freddo pungente di questa giornata, hanno percorso le strade cittadine indossando i loro caratteristici abiti che si ispirano ai personaggi del presepe napoletano del Settecento, portando in dono a Gesù Bambino i prodotti tipici locali, dai salumi ai formaggi, dalle forme di pane agli ortaggi. Tanti anche quest’anno i bambini che hanno preso parte alla sfilata. Il corteo è partito verso le 14.30 dal borgo di San Vito ed ha raggiunto il centro di Vico Equense, tra due ali di folla. È in programma come tradizione oggi, giorno dell’Epifania, la sfilata delle Pacchianelle per le strade di Vico Equense.

