Vico Equense. Domani l’inaugurazione di Piazza Marconi

Sono stati conclusi in tempo record i lavori di Piazza Marconi, a Vico Equense, in occasione della festa padronale in programma per il 31 gennaio. Domani, giovedì 30, alle ore 19.30, dopo la liturgia dei vespri, lo spazio sarà aperto alla cittadinanza. A inaugurarlo il Sindaco Andrea Buonocore, con l’Amministrazione comunale e il Parroco don Ciro Esposito. “Abbiamo mantenuto la promessa, – spiega il Sindaco Buonocore – e prima dei festeggiamenti dei Santi Ciro e Giovanni la piazza sarà inaugurata. Mancano ancora alcuni dettagli, ma il grosso del lavoro è stato fatto. L’ intervento, – continua Buonocore – è consistito nell’abbattimento delle barriere architettoniche, grazie alla realizzazione di una rampa di accesso, e alla complessiva riqualificazione urbana di uno spazio d’incontro e socializzazione per i cittadini vicani”. In particolare questo secondo lotto, realizzato dall’Amministrazione comunale di Vico Equense, si pone in continuità a quello ultimato negli anni scorsi, restituendo così il giusto decoro a un luogo di particolare pregio storico e architettonico, con un’attenzione particolare alle persone con disabilità, anziani e ragazzi, non solo per quanto attiene l’accessibilità, ma anche attraverso la realizzazione di un’area ludica inclusiva. “La pavimentazione dell’area in quadroni di cemento – aggiunge l’Assessore Gennaro Cinque– si presentava con avvallamenti e buche, ed era inadeguata rispetto all’importanza che il sito riveste. Altra criticità che abbiamo risolto, sono state le pendenze per il displuvio delle acque meteoriche.”