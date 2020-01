Vico Equense . Consiglio comunale per surroga Cinque, Rossella Staiano “Pronta ad affrontare la sfida”

Vico Equense. Consiglio comunale dell’amministrazione di Andrea Buonocore per la surroga del consigliere comunale Maurizio Cinque, che si è dimesso per consentire ad altri di poter dare il proprio contributo. Al suo posto, nei banchi dell’opposizione, è entrata la prima dei non eletti Rossella Staiano della lista “Giovani”. Nel suo intervento la neo consigliera ha dichiarato di essere “pronta ad affrontare questa sfida”. Tra i punti in discussione anche la sostituzione del consigliere dimissionario dalla Commissione consiliare permanente regolamenti e statuto e dalla Commissione Pari Opportunità (CPO), rispettivamente, sono stati nominati, i consiglieri Ciro Maffucci e Rossella Staiano. Da oggi, dunque, il consiglio comunale è tornato pienamente operativo con tutti gli effettivi in carica. Il video sui social network dell’intervento di Rossella Staiano