Vico Equense. Caos sulle frazioni: sgozzano tre muli. Scatta la denuncia del proprietario da Lettere

Una vicenda a dir poco sconvolgente, quella che ha dovuto osservare con i propri occhi un boscaiolo di Lettere. A Faito e Ticciano sono stati feriti gravemente tre muli che l’uomo aveva nella stalla della sua proprietà in affitto presso le zone collinari vicane.

Quando il proprietario ha raggiunto la zona, ha scoperto che la stalla era aperta e gli animali spariti. Subito si è messo sulle loro tracce e poco dopo lo scenario che mai si sarebbe aspettato: i tre muli erano stati sgozzati. Due di essi al momento del ritrovamento erano già senza vita, mentre l’altro, seppure il gravi condizioni, respirava ancora ed ora è stato affidato alle cure di un veterinario.

L’uomo, chiaramente rammaricato per la vicenda, ha sporto denuncia ed ora i carabinieri della compagnia di Sorrento con il capitano Iannucci, indagano per risalire ai responsabili di questo vile atto, per il quale speriamo venga fatta giustizia.