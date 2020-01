Vico Equense, in campo per l’amichevole infrasettimanale.

Torna in campo a Massaquano, per la consueta amichevole infrasettimanale, il Vico Equense che domenica prossima alle 14:30 sarà in trasferta a Grottaminarda per affrontare i giallorossi locali. I giocatori, tornati a disposizione di mister Ferraro dopo le feste natalizie, sono molto entusiasti perché reduci dalla vittoria in casa della Battipagliese; unici assenti per domenica i due “under”: Di Leva, per un problema alla mano destra ed Imperato.