Vico Equense . Botte fra minorenni di Castellammare per una ragazza alla festa di San Ciro

Vico Equense ( Napoli ) . Botte fra minorenni di Castellammare per una ragazza alla festa di San Ciro . L’incontro è avvenuto sulla strada dalla stazione della Circumvesuviana che porta a Sorrento alla pizza illuminata a festa per San Ciro. I protagonisti sono minorenni ed è una specie di resa dei conti dopo uno scontro precedente, questa volta un ragazzo di Castellammare di Stabia avrebbe picchiato quello vicano, precedentemente ad aver la peggio è stato un ragazzo stabiese . Se la son date di santa ragione, ma per fortuna nulla di grave.