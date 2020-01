Vico Equense, il “Bikini” pronto a crescere: presto albergo di lusso e ristorante

Lo stabilimento “Bikini” di Vico Equense è pronto a crescere. Stando a quanto riportano i colleghi di Metropolis, l’impresa di cui è titolare la famiglia Scarselli ha deciso di recuperare dei locali della zona dell’ex Calcara, dove sorgerà un ristorante. Ovviamente, come già se ne era parlato in passato, si attendono gli interventi per la realizzazione dell’albergo di lusso che sorgerà a pochi metri dal mare. L’azienda della famiglia Scarselli ha già ottenuto il via libera da parte del Comune di Vico Equense per quanto riguarda i permessi paesaggistici e permessi a costruire. Entro il 2020 dovrebbero anche concludersi i lavori.