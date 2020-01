Vico Equense, in anteprima la lettera delle dimissioni di Maurizio Cinque

Ieri mattina sono stare presentate le dimissioni di Maurizio Cinque a cui subentra la prima dei non eletti della Lista “Giovani”: Rossella Staiano. Nel prossimo consiglio comunale, lo surroga.

Sulla base di alcune voci che si stanno rincorrendo freneticamente in queste ore a Vico Equense, sembrerebbe che Maurizio Cinque possa correre alle prossime Elezioni Regionali in Campania per fronteggiare gli altri candidati della zona.