Vico Equense, il 6 gennaio torna la sfilata delle Pacchianelle: rappresentazione storica del presepe napoletano

Torna il 6 gennaio 2020 per la 111esima edizione la Sfilata delle Pacchianelle di Vico Equense. Si tratta di un ormai storico presepe itinerante, un evento che si svolge da più di 100 anni nel comune di Vico Equense. A questa edizione, così come alle altre, parteciperanno oltre 300 figuranti in abiti pastorali e non solo ispirati al presepe napoletano del ‘700. I numerosissimi figuranti daranno inizio al loro cammino dando vita ad un corteo che partirà dal Borgo di San Vito e che raggiungerà nel primo pomeriggio il centro della città. Giunti in centro, i partecipanti al corteo porteranno in dono a Gesù Bambino cesti colmi di prodotti tipici locali.

Ma com’è nata questa ormai antica tradizione? La tradizionale sfilata iniziò a Vico Equense nel 1909 e da allora si ripete ogni anno nel giorno dell’Epifania a chiusura delle festività natalizie. Il Corteo delle Pacchianelle, infatti, risale al 1909: Fra Pasquale Somma vestì allora otto bambine da contadinelle e organizzò un piccolo corteo per portare doni al Gesù Bambino dei Frati di San Francesco di Paola.

Da allora, la processione si ripete ogni anno coinvolgendo tutta la cittadinanza e non solo e si è arricchita negli anni di tanti personaggi tutti ispirati al presepe napoletano del ‘700, non tralasciando la componente originaria: pacchiane, contadini, pacchianelle e pacchianelli che portano i doni tipici della costiera al Bambinello.