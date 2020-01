Vicesindaco Vietri sul Mare sulla galleria Tramonti-Cava: “Non sono d’accordo a rendere la Costiera una groviera”

Si continua ancora a parlare della galleria che collegherebbe Tramonti e Cava de’ Tirreni. Questa volta, a prendere la parola, è il vicesindaco di Vietri sul Mare ed Assessore con delega ai lavori pubblici, Angela Infante, esprimendo apertamente il proprio dissenso e dando il via alle prime opposizioni. “La zona interessata – ha detto al quotidiano “La Città”- rientra nella tutela dell’ambiente naturale di primo grado. Il piano urbanistico territoriale dell’area Sorrentino-Amalfitana, inoltre, non consente l’attraversamento da parte di strade, elettrodotti, acquedotti, funivie e altre opere per impedire ogni trasformazione del suolo”. Ha poi aggiunto: “Se la Divina frana, la soluzione non è la realizzazione di una o più gallerie. Non sono d’accordo a rendere la nostra amata Costiera una groviera. I piani urbanistici prevedono dei corridoi ecologici che vanno a collegarsi con aree incontaminate a livello europeo. I punti salienti su cui si sono sviluppate le programmazioni comunali con impiantate su due capisaldi sui quali tutti concordano: valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché difesa della biodiversità”.