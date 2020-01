Venerdì 10 gennaio l’eclissi lunare di penombra, durerà quattro ore e sarà visibile dall’Italia

Domani, venerdì 10 gennaio, in concomitanza con la luna piena, ci sarà la primi eclissi del 2020. Sarà un’eclissi di penombra con la Luna che apparirà coperta come da un velo che la renderà meno luminosa. Si tratta di un tipo di eclissi che si verifica quando la Luna attraversa la parte più esterna del cono d’ombra proiettato dalla Terra nello spazio. Trattandosi di un’eclissi lunare di penombra non sarà evidente come un’eclissi parziale o totale, ma sarà comunque affascinante vedere la luce della Luna affievolirsi rispetto alla norma. Il fenomeno sarà visibile anche dall’Italia e durerà circa quattro ore. La Luna entra nella penombra alle ore 18.07, la centralità dell’eclisse sarà riscontrabile alle 20.10, quindi alle 22.12 la Luna uscirà dalla penombra. Ma, come spiegano gli esperti, dato che Luna piena sorgerà quasi in contemporanea con il tramonto del Sole, si potrà cominciare ad osservare già poco prima delle 17.00 quando il Sole tramonterà ad Ovest e la Luna sorgerà ad Est. In quel momento la Luna piena sarà visibile normalmente, poi dopo circa un’ora dal suo sorgere inizierà l’eclissi di penombra. Ed allora, complice un cielo sereno, domani sera tutti con gli occhi al cielo per assistere a questo fenomeno che la natura ci regala.