Valzer delle punte pronto a partire, Trotta suggestione per la Salernitana

Non è ancora iniziato il valzer delle punte ma qualcosa comincia a muoversi. Una delle pedine più seguite in cadetteria sarà Marcello Trotta, sceso in campo 13 volte in questa stagione tra campionato e Coppa Italia per un totale di 742’. L’attaccante originario di Santa Maria Capua Vetere, che punì la Salernitana nel derby con l’Avellino del 16 gennaio 2016, è dunque ai margini della formazione ciociara e da qui a fine mercato potrebbe salutare la truppa giallazzura

Il club di patron Stirpe infatti vorrebbe cedere l’ex Fulham per fare cassa e puntare su un altro centravanti e nello scenario delle possibili pretendenti spuntano Spezia, Pisa e Salernitana. Il club granata, così come quello toscano, lo prenderebbe in prestito fino a giugno con il Frosinone che dovrebbe contribuire al pagamento dell’ingaggio. Una pista, al momento, difficilmente percorribile ma che potrebbe riaprirsi negli ultimi giorni di trattative