La poliomelite paralizza, la difterite soffoca, il tetano invece uccide in meno di 36 ore ma grazie ai vaccini queste patologie sono state debellate nei paesi occidentali ma non dappertutto, ciò implica che se un virus non trova barriere protettive, infetta e crea nuovi focolai. In un momento di grande preoccupazione come questo che stiamo vivendo oggigiorno a causa del coronavirus torna forte la necessità di informare le persone, e di farlo nella maniera più corretta possibile. Cosa sono i vaccini? Come funzionano? Possono avere effetti collaterali? Attraverso nove testimonianze di uomini di scienza (medici, semiologi e filosofi) Elisabetta Sgarbi, publisher della casa editrice La nave di Teseo, esplora uno degli argomenti più controversi degli ultimi anni, più volte al centro di discussioni mediatiche e di dibattiti sul web in cui proliferano non pochi falsi miti, dall’inutilità alle correlazioni con autismo o sclerosi multipla. Il documentario “Vaccini. 9 lezioni di scienza”, che è stato proiettato a Roma presso la Casa del Cinema oggi 29 gennaio 2020, sarà presto distribuito dall‘Istituto Luce in tutte le sale italiane a partire da aprile. Il Documentario traccia un percorso storico ed esplicativo sui vaccini, con la voce di scienziati come Chiara Azzari, Roberto Burioni e Alberto Mantovani, medici come Pietro Bartolo, Andrea Biondi e Gianpaolo Donzelli, filosofi come Massimo Cacciari, Emanuele Coccia, Anna Maria Lorusso, che raccontano la loro verità sui vaccini e tentano di interpretare le molte leggende che li circondano, attraverso quelle che la Sgarbi definisce “lezioni giocose”, anche se ci tiene a sottolineare che vaccinarsi non è un gioco, perché a rischio ci sono le vite delle persone più deboli. Perché la vera scienza non è dogmatica, si mette continuamente in discussione ed è consapevole della propria fallibilità; ma proprio per questo sa smascherare, con umiltà e autorevolezza, i falsi dogmatismi. La versione più ampia delle interviste diverrà un libro di approfondimento che accompagnerà l’uscita del film in dvd: “Penso sia necessario che chi crede che i vaccini facciano male, possa trovare i giusti approfondimenti, per sconfiggere tutte queste bugie che inopinatamente prendono sempre più spazio”, anticipa la regista Elisabetta Sgarbi rivelando di aver pensato come primo titolo per il documentario proprio a Vaccini e bugie.