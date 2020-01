Uomo di Salerno spende soldi falsi: arrestato

Un uomo di 36 anni della provincia di Salerno, in trasferta a Benevento è stato arrestato dalla Volante con accusa di spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate. Già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato per un controllo dagli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo, i quali hanno constatato che era in possesso di banconote false con taglio da 100 euro. Poco prima, il malvivente aveva fatto acquisti proprio con i soldi contraffatti. Il commerciante, che non si era accorto di nulla, ha poi riconosciuto l’uomo.