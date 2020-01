Un pomeriggio quasi estivo quest’oggi a Positano. Abbiamo girato un po’ per la perla della Divina e possiamo dire che un clima migliore, il 16 gennaio, era davvero difficile immaginarlo. Ma quanto durerà? Purtroppo, come raccontano le previsioni, non molto.

Domani, venerdì 17, infatti, le temperature al Sud Italia rimarranno pressoché invariate: l’alta pressione rinnova condizioni di generale stabilità e bel tempo, salvo locali addensamenti lungo il Tirreno. Le temperature, come detto, rimarranno invariate, massime tra 9 e 14.

Da sabato 18, però, le cose cambieranno. Sono previste nubi in generale aumento con acquazzoni sparsi su tutta la Regione nel pomeriggio. Insomma, torna la pioggia dopo alcuni giorni di beltempo. Temperature in lieve aumento, massime tra 9 e 15.