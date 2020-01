UN MISTER SENZA TUTA

Non ci frega nulla se lui ha scelto altre strade … quelle facili …

Responsabilità non solo di De Laurentiis…!!!

Sarri ha fatto un percorso di crescita professionale grazie ai tifosi azzurri e a una scelta coraggiosa del famoso “PAPPONE” .

Scudetto perso per decisioni del sistema degli arbitri e forse per mancanza di qualche acquisto mirato pro – scudetto.

Sarri ha scelto le “sirene” inglesi dopo aver conosciuto quelle sorrentine e le bellezze di Napoli. Noi dobbiamo essere in ogni luogo un popolo di tifosi maturi. Fuori e dentro lo stadio.

Sarri ha scelto il progetto Juve. Noi abbiamo una fede incommesurabile e Sarri ha pensato al contratto e alle vittorie facili protette dal potere.Noi da sempre sosteniamo il calcio della sofferenza e del sentimento.

Sotto il “Vesuvio” …

Vincere contro la Juve e contro l’ex mister azzurro dopo 20 mesi, significa sconfiggerlo sul campo per motivi calcistici morali e sportivi. Rispettando regole civili con lealtà e forza agonistica e lo spirito dell’animo. Un riscatto sportivo senza offendere l’uomo.

Con l’orgoglio di essere napoletani dentro e fuori. Tifare in maniera civile con la gioia e l’entusiasmo che ci contraddistingue da sempre in ogni dove. Lo spero anche oggi in tribuna e in curva con un solo grido che parte dal cuore FORZA NAPOLI …

In futuro regaleremo una “tuta-scudetto”

al mister che ha perso lo “scudetto in albergo” non da solo…