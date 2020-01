La caratteristica del GCM, che lo fece ben presto conoscere e ricordare ben fuori i propri confini, fu proprio lo spirito “popolare” della manifestazione inteso come folklore e tradizione, che riuscì a coinvolgere il pubblico come in una grande festa di paese. Il GCM fu abile a non guardare ne si affidarsi ai format di altre manifestazioni simili già esistenti, ma lavorò di istinto e adattò il Carnevale seguendo la propria identità di paese. Il GCM era prima di tutto una festa. I maioresi si divertivano e divertendosi loro stessi riuscivano anche a divertire gli ospiti. A testimonianza di quanto detto basti ricordare i “cuppini” (il cuppino o mestolo), che in gergo maiorese indica le grandi cene fatte in compagnia, organizzate alla fine di ogni giornata di lavoro dai vari gruppi partecipanti durante il periodo di preparazione al Gran Carnevale. Questa sua essenza folkloristica e festosa, semplice ma non banale ossia come già detto “popolare”, condusse a cavallo tra gli anni ’70 e ’80 gli osservatori del Carnevale di Putignano a visitare il GCM, attratti dall’idea di poter riprodurre quel clima di festa popolare anche nel loro famosissimo carnevale. Una volta consolidato il suo personale “format”, il GCM inizia piano piano ad evolversi. Da metà anni ‘70 si inizia ad usare il ferro e la cartapesta per creare i carri sempre con alla base idee ricercate e con messaggi sociali forti e grazie alla storica presenza di ottimi artigiani nella zona non ci volle molto per raggiungere subito notevoli picchi di bravura.

Dalla fine degli anni ‘70 i carri allegorici, di pari passo con la loro evoluzione artistica e quindi al loro miglioramento estetico, iniziano ad assumere un ruolo sempre più centrale all’interno della manifestazione. Fino a questo punto ancora però il GCM riesce a conservare il suo spirito popolare e coinvolgente, tanto che i picchi di pubblico si concentrano proprio negli anni ’80. Gran parte del successo e della fama del GCM fu dovuto alla fantasia e l’originalità con cui ogni gruppo affrontava le tematiche più importanti. Ancora oggi, ad esempio, molti dei carri costruiti negli anni 70 o 80, si rivelano più attuali che mai:

– 1973 un anno di guai (1974 sul tema del colera in Campania);

– La Cina Avanza (1975);

– Nasco Anch’io, No Tu No (sul tema dell’aborto 1976 quasi 40 anni fa);

– Amica Terra (sul tema dell’ecologia, 1984).

Altra particolarità distintiva dei primi decenni del GCM è sempre stata la musica dal vivo grazie alla presenza di gruppi musicali che suonavano sui carri allegorici.