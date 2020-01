Turista si innamora della ceramica vietrese ed è subito virale il suo appello

La ceramica vietrese è un’eccellenza della nostra Costiera che ha fatto il giro del Mondo. Tutti rimangono sbalorditi difronte a questi colori che sono adagiati sulle creazioni, ma questa volta hanno colpito nel profondo un turista che, in cerca di altri capolavori, decide di fare un annuncio su un noto gruppo facebook:

“Sono un giapponese a cui piace la vista e la cultura di Vietri sul Mare. Ho visitato lo scorso luglio questo posto, passeggiando lì per trovare queste creazioni. Questa foto allegata è ciò che ho acquistato quando ho visitato. La figura del limone è molto carina e non ce ne sono simili in Giappone. Ma non riesco a trovare chi l’abbia fatto. Penso che sarà popolare in Giappone. Se qualcuno sa chi ha preparato il mio piatto … per favore fatemelo sapere. Voglio contattarlo di nuovo per acquistare altri piatti.”

Sperando che presto potrà appagare il suo desiderio.