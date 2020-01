Da Trieste alla Penisola Sorrentina a piedi: Elio Brusamento come Forrest Gump

Ex manutentore in diverse ditte (e ora pensionato) con alle spalle un passato da calciatore in serie C e da maratoneta amatoriale, Elio Brusamento è partito zaino in spalla da Muggia (Trieste) lo scorso 25 aprile. Il suo obiettivo: attraversare l’Italia a piedi, percorrendo oltre 13 mila chilometri in 480 giorni circa. L’arrivo è previsto a Udine a fine estate prossima.

Lunedì prossimo, 13 gennaio 2020, dopo essere stato nella vicina Scafati, giungerà a Vico Equense, dove verrà ospitato e accolto dal sindaco Andrea Buonocore.

Elio Brusamento ha iniziato a pensare a questo viaggio consultando mappe e trascrivendo i numeri di telefono dei comuni, delle associazioni di volontariato e di tutte quelle strutture che potessero ospitarlo. Nativo di Padova, ha già attraversato il Friuli, il Veneto, la Lombardia e la Val D’Aosta, prima di ridiscendere lo Stivale passando per Liguria e Toscana. A Livorno si è poi imbarcato per la Sardegna, incamminandosi per oltre 40 giorni lungo le sue coste. Poi il Lazio, e l’approdo in Campania.

Elio viaggia con uno zaino di 27 chili che tra le tante cose, contiene anche una macchina fotografica per immortalare i momenti più belli di quest’avventura.