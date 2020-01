Tramonti. Uomo salvato all’Ospedale Costa d’ Amalfi, aveva un infarto. Fondamentali gli elicotteri. Questa mattina ancora un’operazione salvavita dal qualificato personale dell’Ospedale Costa d’ amalfi di Castiglione di Ravello. Un uomo si è recato con il classico dolore allo stomaco , per poi rivelarsi un problema cardiaco, ed è stato , dopo gli opportuni accertamenti, trasferito nell’ottima Torre Cardiologica dell’Ospedale Ruggi di Salerno con l’elicottero a Salerno.

Ancora una volta si rivelano fondamentali gli elicotteri, così a Positano , dove un uomo si è salvato la vita per questo, come in altre circostanze, considerata la conformazione come un’isola del nostro territorio. Bisogna pensare a creare reti di elisoccorso sul territorio dove è possibile.