Tramonti, stasera la Tombolata solidale della Croce Rossa Costiera Amalfitana

Il Comitato Croce Rossa Italiana Costa Amalfitana, nel periodo delle festività di dicembre ha dato il via ad una serie di eventi di intrattenimento, per consolidare sempre di più la sua presenza sul territorio.

La CRI, dopo il pranzo degli anziani a Positano, l’evento di Babbo Natale nelle case dei bambini e la tombolata a Minori, ha organizzato una “tombolata solidale” a Tramonti.

Una magnifica occasione per favorire l’integrazione di tutti, sia grandi che piccini, coinvolgendoli in una tombolata che si terrà presso la sede dell’Associazione Gete, questa sera alle ore 20:20. Con questa iniziativa, dove ci saranno in palio tanti premi interessanti, si potrà sostenere le attività della Croce Rossa sul territorio.