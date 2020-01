Tramonti. Muore in un incendio nella sua casa siciliana la sorella del maresciallo Giorgio Covato

Oggi a Canicattini Bagni, piccolo paese siciliano in provincia di Siracusa, si è consumata una tragedia. La 57enne Maria Covato è deceduta nella sua abitazione a seguito di un incendio che non le ha dato scampo. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco nella camera da letto. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare e la Procura sta indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Nel frattempo è stato conferito incarico ad un medico legale per gli esami sul cadavere al fine di accertare le cause del decesso. Forse la donna ha respirato il fumo acre perdendo i sensi e non riuscendo a mettersi in salvo. La tragedia colpisce anche la costiera amalfitana, poiché la 57enne era la sorella del maresciallo Giorgio Covato, comandante della stazione di Tramonti. La redazione di Positanonews si stringe al dolore del maresciallo Covato e dei familiari per questa tragedia che li ha colpiti.