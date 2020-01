Tramonti. La pizza protagonista al Sigep Fiera di Rimini, dedicato alla produzione artigianale

Al Sigep Fiera di Rimini, uno degli appuntamenti più importanti dedicati proprio alla produzione artigianale in Italia, la protagonista è la pizza di Tramonti, portata da Francesco Maiorano. L’uomo ha portato ai visitatori un prodotto simbolo, tra i più conosciuti ed apprezzati al mondo. Francesco Maiorano, pizzaiolo e titolare della “Trattoria San Francisco”, per l’occasione ha proposto la classica pizza con farina integrale, ponendo in risalto i prodotti tipici del territorio. All’evento, che premia le eccellenze mondiali, propone nuovi format, fa crescere il business di imprese e professionisti, hanno preso parte anche molti personaggi famosi e conosciuti proprio nel mondo nella ristorazione, come, ad esempio, il pasticciere Iginio Massari.