Tramonti approda a Londra e punta in alto con Apple: gemellaggio con l’IC “G. Pascoli”

Il Comune di Tramonti a Londra per promuovere il territorio e inaugurare un gemellaggio virtuale tra Apple e l’Istituto comprensivo “G. Pascoli”.

A rappresentare il Polmone verde della Costa d’Amalfi, la scorsa settimana, è stato l’Assessore e Vicesindaco Vincenzo Savino, giunto insieme a una delegazione istituzionale di Bimed (Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo), per la quale ricopre il ruolo di Delegato alle relazioni con gli enti associati. Con lui il Presidente di Bimed Andrea Iovino, il Responsabile per la relazione con le scuole Giovanni del Sorbo, e il Sindaco di Bellosguardo, Consigliere ANCI, nonché esperto per le strategie di qualificazione e miglioramento della qualità della vita nei contesti interni e marginali Giuseppe Parente.

La visita a Londra in uno degli Apple Store che hanno segnato la storia dell’innovazione che cambia il mondo sancisce l’incontro tra due mondi che operano, seppure in maniera differente, con lo stesso obiettivo che è quello di determinare una

migliore qualità della vita incidendo anche sull’ottimizzazione di quell’offerta formativa che rende la scuola il cantiere in cui si struttura e si libera il futuro.

In particolare, Savino ha omaggiato gli ospiti del calendario 2020, della preziosa antologia di Tramonti e della pregiata carta a mano d’Amalfi. Quindi, li ha invitati a venire a Tramonti, coinvolgendo le istituzioni scolastiche della Costa D’Amalfi tramite il progetto “Scuole in rete”, di cui l’Istituto “G. Pascoli” – diretto da Luisa Patrizia Milo – è capofila, ma anche tutti i Comuni costieri associati a Bimed.

Il 17 e il 18 di febbraio, infatti, responsabili della Apple saranno a Salerno nella sede di Bimed con l’obiettivo di provare a dimensionare una progettualità che possa essere corrispondente alle aspettative di entrambe le parti. Lo sforzo è quello di puntare all’innovazione tecnologica, che più facilmente si radica nella società tramite la formazione scolastica, pur preservando la tradizione.

«L’essere stati invitati a Londra e l’aver potuto rappresentare la nostra esperienza nella Cattedrale in cui si genera la tecnologia volta a migliorare la vita ha significato poter raccontare i bisogni delle nostre comunità. Ora il nostro auspicio è che si concretizzi un cammino comune», ha dichiarato Savino.