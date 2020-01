Torre del Greco. Ritrovato il “Bambinello” della Chiesa di San Michele Arcangelo

Era stato rubato lo scorso 2 gennaio il Bambinello della Chiesa di San Michele Arcangelo. Dopo le doverose indagini, ieri sera gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno individuato l’autore del furto in L.M., uomo di cinquantotto anni, denunciato per furto aggravato. Attraverso le immagini del sistema di sorveglianza, hanno rintracciato l’uomo nella sua abitazione in via Fontana, dove è stata ritrovata la statuetta, immediatamente riconsegnata alla Chiesa.