I tesori della Penisola Sorrentina, Piano di Sorrento: Villa Fondi su Rai 3 -VIDEO

Il Tg Regionale ha dedicato un servizio, quest’oggi, a Villa Fondi, la splendida struttura di Piano di Sorrento che ospita al suo interno il museo archeologico territoriale della penisola sorrentina Georges Vallet, in attesa di riordinamento.

La villa ricordiamo che fu costruita in stile neoclassico, fu edificata per volontà di Giovanni Andrea De Sangro, principe di Fondi, nel 1840: restaurata tra il 1925 ed il 1926, fu quasi completamente distrutta dal terremoto del 1980; venne quindi acquistata dal comune di Piano di Sorrento, il quale, dopo un imponente restauro, avvenuto negli anni novanta, l’ha adibita a polo museale, centro congressi e sala mostre.

Ha una pianta rettangolare e nonostante sia un unico corpo di fabbrica, si distingue una zona a due livelli, completamente ricostruita dopo il sisma del 1980, ed una zona a piano unico, con due ali laterali sporgenti, che si protende verso il costone che si affaccia sul mare: durante il restauro, grazie a fotografie, ad elementi architettonici recuperati e a una comparazione con la Villa Balsamo di Sant’Agnello, opera dello stesso progettista, è stato possibile ricostruire fedelmente tutta la facciata, con lesene, timpani, finestre, balconi ed inferriate; unico cambiamento è stato apportato all’ingresso spostato all’interno del parco e non più sulla strada.

Internamente le struttura è stata riorganizzata secondo la funzione museale che poi avrebbe svolto: tuttavia sono stati ricostruiti l’ampio atrio sia al piano terra, con scala in marmo bianco e ringhiera in ferro, sia al piano superiore, che consente l’accesso alle sale e all’ampia terrazza panoramica. Nel sottotetto è stato ricavato un ambiente unico caratterizzato da tetto a padiglione con capriate in ferro, mentre i locali sotterranei, anch’essi totalmente ricostruiti, sono in parte dedicati alla sistemazione degli impianti tecnologici. Durante la riedificazione, le strutture portati sono state realizzate in cemento armato, mentre le murature in tufo grigio.

Intervistata anche la direttrice Tommasina Budetta.