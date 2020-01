Terremoto fra Giamaica e Cuba, si ha paura di Tsunami. Terremoto anche in Albania dopo Accumoli . Giornata di scosse nel mondo . Una scossa di terremoto di magnitudo 7.7 è stata registrata tra Cuba e la Giamaica, nel mar dei Caraibi, a 10 km di profondità. È stata pertanto diramata un’allerta tsunami che riguarda 6 paesi: Cuba, Honduras, Messico, Belize, Isole Cayman e Giamaica. Lo riporta l’agenzia geologica statunitense Usgs. La scossa è avvenuta a 117 chilometri a nordovest dalla città costiera di Lucea (Giamaica) intorno alle 20.10 italiane. Intanto in Europa dopo Accumoli in Italia, altra forte scossa in Albania .