Tentato omicidio nel parcheggio del “Vulcano Buono”. Arrestati tre minori

Lo scorso 8 dicembre, un ragazzo di quattordici anni è stato accoltellato nel parcheggio del centro commerciale “Vulcano Buono”, a Nola. Tramite le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli e condotte Carabinieri della Stazione di Nola sono stati individuati tre ragazzi, di cui due di quindici e l’altro di sedici anni, ritenuti i responsabili dell’accaduto. L’aggressione ha avuto origine per motivi futili: a quanto pare, la vittima si trovava presso la pista di pattinaggio del centro commerciale con un’amica quando ha cominciato ad essere infastidito verbalmente da un gruppo di coetanei. L’essersi allontanato per sottrarsi a questa situazione immotivata, non è bastato. Gli aggressori lo hanno seguito all’esterno e lo hanno colpito con calci e pugni, percuotendolo al capo con un manganello ed attingendolo all’addome con una coltellata. Dopo una sosta al pronto soccorso dell’Ospedale di Nola, il ragazzo è stato trasferito al “Cardarelli” di Napoli per essere sottoposto ad un intervento a causa delle gravi condizioni di salute.