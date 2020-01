Sui recenti episodi di cani e gatti avvelenati in Costiera interviene l’Enpa Costa d’Amalfi: “Situazione raccapricciante”

In Costiera Amalfitana negli ultimi giorni sono stati ritrovati molti cani e gatti avvelenati. Sulla questione interviene l’Enpa Costa d’Amalfi con un post su Facebook che riportiamo integralmente: «Siamo stati spettatori di una situazione che è da definire, usando un eufemismo, raccapricciante. Abbiamo assistito a cani con convulsioni e sofferenze, prima di morire nel modo peggiore. Non ci sono parole, c’è rabbia e impotenza, davanti a situazioni simili, dove puoi solo sperare che quella terribile agonia, finisca in fretta. Quello che ora possiamo fare, onde evitare di trovarsi impreparati, è illustrarvi come comportarsi se dovesse, e speriamo di no, ripetersi questo scempio. Se vi dovesse capitare di trovare un cane o gatto con sintomi di avvelenamento:

– Recarsi repentinamente dal veterinario e subito dopo allertare le autorità locali, Vigili, Carabinieri e Asl Veterinaria, quest’ultima si occuperà di recuperare la carcassa, per analizzare il tipo di veleno utilizzato. In seguito sarà predisposta la bonifica dell’area interessata e delle zone limitrofe.

– Fate attenzione, quindi, alle sostanze che spesso si utilizzano come veleno per lumache, queste ultime vengono introdotte nel cibo, rendendo tutto più semplice, facendo cadere in trappola la povera vittima.

– Denunciare il fatto o, come nel caso di ieri, i fatti!

Tutto questo deve finire! E solo facendosi avanti, con qualsiasi notizia possa tornare utile, che sarà possibile punire i responsabili di questo sterminio!

Troppi casi in questi ultimi tempi stanno affollando i social, ricordiamo l’avvelenamento di massa di gatti a Ravello, il cane impiccato ad Agerola e non ultimo questo massacro a Tramonti! Ringraziamo il Dott. Carlo Maria, nostro Veterinario e sostenitore Enpa, per aver avuto la forza fisica e psicologica, davanti a una triste situazione presentatasi davanti ai suoi occhi… “Le belve sono tra noi”».