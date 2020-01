Successo per il Napoli che batte il Perugia per 2-0 e passa ai quarti di Coppa Italia grazie a due tiri dal dischetto

Nelle sfide di campionato il Napoli stenta a primeggiare, ma oggi finalmente per la squadra allenata da Gennaro Gattuso è arrivata una vittoria importante contro il Perugia che ha permesso alla squadra partenopea il passaggio ai quarti di Coppa Italia. Il Perugia si è difeso bene ed ha giocato una bella partita che alla fine è stata vinta dal Napoli grazie a due rigori andata a buon fine. Al dischetto in entrambe le occasioni Lorenzo Insigne che è riuscito ad avere la meglio sul portiere Fulignati, centrando la rete e decretando la vittoria del Napoli per 2-00. Anche per il Perugia c’è stata la possibilità di cambiare il risultato con un rigore concesso sul finire del primo tempo, a tentare il gol è Iemmello ma il portiere del Napoli riesce a difendere la porta. Nella partita di oggi esordio in maglia azzurra del neoacquisto Diego Demme, entrano in campo nella ripresa al posto di Fabian Ruiz.